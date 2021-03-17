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17 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Genç avukatı öldüren saldırganın en ağır cezayı alması için tek yürek oldular

Genç avukatı öldüren saldırganın en ağır cezayı alması için tek yürek oldular

- Adliye önünde toplanan baro üyelerinin görüntüsü

Hastane Başsağlığı Silahlı Saldırı Memur Saldırı 

-- Basın açıklaması
-- adliyeden detay

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin Gebze ilçesinde icra için gittiği evdeki şahıs tarafından öldürülen genç avukat için Kocaeli Adliyesi’nde toplanan Kocaeli Barosu Başkanı ve avukatlar, saldırganın en ağır cezaya çarptırılması için yargılama aşamasında davaya müdahale talebinde bulunacaklarını açıkladı.
Gebze’de icra için gittiği bir evde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden avukatın Kocaeli’deki meslektaşları, saldırganın en ağır cezaya çarptırılması için davaya müdahil olma talebinde bulunacak. Kocaeli Barosu yönetimi ve baro üyesi avukatlar, Gebze’de icraya gittiği evde öldürülen 27 yaşındaki avukat Ersin Arslan için Kocaeli Adliyesi önünde bir araya geldi. Adliye merdivenlerinde saldırıyı kınayan Kocaeli Barosu Başkanı Bahar Gültekin Candemir, yaptığı açıklamada davaya müdahil olma talebinde bulunacaklarını söyledi.

Silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Arslan’ın kendilerine tarifsiz bir acı verdiğini söyleyen Candemir, “İcra memurlarıyla birlikte Kocaeli’nin Gebze İlçesi’nde bir eve hacze giden İstanbul Barosu üyesi meslektaşımız Avukat Ersin Arslan, ev sahibinin silahlı saldırısına maruz kaldı. Borçlu Y.Y. kendisini öldürmek kastıyla doğrudan göğsüne ateş etti, meslektaşımız kaldırıldığı hastanede maalesef hayatını kaybetti. Meslektaşımız henüz 27 yaşında gencecik bir insandı. Görevi gereği gittiği haciz mahallinde katledildi. Acımız ve isyanımız tarifsiz büyüklüktedir. Daha ne kadar öldürüleceğiz?” dedi.
Saldırganın en ağır cezaya çarptırılması için davaya müdahil olma talebinde bulunacaklarını belirten Candemir, “Gebze’de hayatını kaybeden genç meslektaşımız Avukat Ersin Arslan’a, Allah’tan rahmet, ailesine sabır ve dayanma gücü, üyesi olduğu İstanbul Barosu Başkanlığı nezdinde tüm meslektaşlarımıza başsağlığı diliyor; Gözaltına alınan saldırganın en ağır cezaya çarptırılması için yargılama aşamasında davaya müdahale talebinde bulunacağımızı bu vesileyle kamuoyuna duyuruyoruz” diye konuştu.

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