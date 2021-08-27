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Gemlik'te tavan vincinin altında kalan işçi hayatını kaybetti
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27 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
Gemlik'te tavan vincinin altında kalan işçi hayatını kaybetti

Gemlik'te tavan vincinin altında kalan işçi hayatını kaybetti

-Olay yeri detaylar

Hastane Cenaze Altın Gesi 

--Fotoğraf

( BURSA ) BURSA

- Gemlik Fabrikalar bölgesinde meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre bölgede faaliyet gösteren bir firmada tavan vincinden düşen bir parçanın altında kaldığı öne sürülen ve ağır yaralanan Fahrettin Çetinkaya 112 acil ambulansı ile hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. İş kazası ile alakalı soruşturma başlatılırken, Çetinkaya’nın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.
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