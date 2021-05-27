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27 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
Gemlik’te polise saldıran şüpheli kıskıvrak yakalandı

Gemlik’te polise saldıran şüpheli kıskıvrak yakalandı

Olay anından görüntü

( BURSA ) BURSA

Akalan Demir Çubuk Sağlık Raporu Yolcu Otobüsü Polis Ekipleri 


- Gemlik’te sabah saatlerinde şüpheli tavırlarıyla dikkati çeken zanlı polisin takibinden kaçamadı. Dörtyol mevkiinde bir yolcu otobüsüne bindiği tespit edilen ve polisin müdahalesi ile otobüsten indirilen zanlı polis demir çubukla saldırdı. Olaya müdahale eden polis ekipleri tarafından yere yatırılan ve kontrol altına alınan zanlı, alınan sağlık raporunun ardından ilçe emniyet müdürlüne götürüldü. Zanlının annesine ait evden uzaklaştırma kararının bulunduğu ve bu yüzden şikayet edildiği öğrenildi. Olayla alakalı soruşturma sürdürülüyor
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