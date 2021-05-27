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27 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
Gemlik gümrüğünde 5 mülteci yakalandı

Gemlik gümrüğünde 5 mülteci yakalandı

Limanda yakalanan yabancı uyruklu şahıslar

( BURSA ) BURSA

Mülteci Akalan İtiraf İtalya 


- Gemlik Gümrük Müdürlüğü tarafından durumlarından şüphelenilen 2'si Mısır, 3’ü de Suriye uyruklu 5 mülteci limanda yakalandı.Deniz yolu ile İtalya’ya kaçma plânları kuran 2'si Mısır, 3'ü ise Suriye kökenli 5 düzensiz göçmen, gümrük sahasında durumlarından şüphelenerek, liman güvenliği tarafından incelendi. Geçiş için evrakları bulunmayan göçmenler Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğünde sorgusu yapılan göçmenler, deniz yoluyla İtalya’ya kaçmak istediklerini itiraf etti. Mülteciler, işlemlerinin ardından Bursa Yabancılar Şubesine teslim edildi.
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