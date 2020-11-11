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11 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Gemiyle çarpışan teknedeki 4 kişinin cesedi limana getirildi

Gemiyle çarpışan teknedeki 4 kişinin cesedi limana getirildi

Botla cenazelerin getirilmesi

Balıkçı Teknesi Cenaze Bild Nani 

-Cenaze alınması
-Cenaze aracının gitmesi

( ADANA )- Balıkçıların cansız bedenleri otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna götürüldü ADANA

- Adana'nın Karataş ilçesi açıklarında Yunanistan bayraklı bir tanker ile çarpışan Türk bayraklı balıkçı teknesinden düşerek kaybolan 4 kişinin cansız bedeni bulunarak limana getirildi.
Saat 05.50'de Adana'nın Karataş ilçesi 15 deniz mili açıklarında Yunanistan bayraklı bir tanker ile çarpışan teknedeki 5 kişinin kurtarılması için bölgeye giden 3 Sahil Güvenlik botu ve bir Sahil Güvenlik Dalış Timi yaptığı arama kurtarma çalışmasında 4 kişinin cansız bedenine ulaştı. Balıkçıların cansız bedenleri Sahil Güvenlik botlarıyla Karataş Limanına getirildi.
Balıkçıların cesetleri otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Kayıp kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
(ADN-
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