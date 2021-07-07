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Gelinin vosvos isteğini kırmak istemeyen damattan ilginç çözüm
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7 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Gelinin vosvos isteğini kırmak istemeyen damattan ilginç çözüm

Gelinin vosvos isteğini kırmak istemeyen damattan ilginç çözüm

-gelin arabasından detay

Vosvos Gelin Arabası 

--gelin ve damat röportaj
--gelin alınması ve oynanması detay
--diğer detaylar

( MALATYA ) --Çekicilerin düğünü böyle oldu MALATYA

- Malatya’da nişanlısının gelin arabası vosvos olsun isteğini kırmak istemeyen oto kurtarma işi yapan damat Furkan Karakaplan, aracının üzerine yüklediği vosvosu ve çekiciyi gelin arabası yaptı. Malatya’da yaşayan 28 yaşındaki Furkan Karakaplan ve 27 yaşındaki Dilek Korkmaz, geçtiğimiz gün yapılan düğünle hayatlarını birleştirdiler. Oto kurtarma işi yapan damat, gelin arabasını ekmek parasını kazandığı çekiciyi yapmak istedi. Dilek Korkmaz ise birçok gelin adayı gibi gelin arabasının vosvos olmasını nişanlısından istedi. Nişanlısının isteğini geri çevirmek istemeyen damat Karakaplan, çözümü çekicinin üzerine yüklediği vosvosu ve aracını birlikte gelin arabası yapmakta buldu. Görünümüyle dikkat çeken çifte gelin arabası, şehir turunda görenlerin ilgi odağı oldu. Vosvos üzerinde asılı olan 'Aşkımız çok çekici' yazısıysa gülümsetti. “Vosvos’tan da vazgeçemedik” Furak Karakaplan, nişanlısının vosvos isteği üzerine böyle bir çözüm bulduğunu belirterek, “Oto kurtarma işyle meşgulüm. Bu gün mutlu günümüzü kendi aracımızla geçirmeyi düşündük. Öyle bir plan kurduk, güzelde oldu. Vosvos’tan da vazgeçemedik. İkisini bir arada yapmış olduk. Daha güzel oldu. Daha şirin olması için eşim vosvos istemişti, bende çekici istemiştim. İkisini bir arada yaptık. Bizce süper oldu. Herkesten güzel yorumlar aldık. İşleri rast gelsin, rabbim herkesten razı olsun” dedi.
Dilek Korkmaz, çifte gelin aracının görünümüyle dikkat çektiğini ve ilk gördüğünde şaşırdığını belirterek, “Gelin arabası olarak vosvos istemiştim. Eşimde çekici istedi. İkisini bir araya sıkıştırdık. Evet güzel göründü, değişik bir şeydi. İlk gördüğümde şaşırdım” diye konuştu.
(VK-LO-Y)
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