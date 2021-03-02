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02 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Gelin kaynana yangında dumandan etkilendi

Gelin kaynana yangında dumandan etkilendi

Yaralıların ambulansa alınması

İlk Müdahale Uttu Kayınvalide Valid Sağlık Ekipleri 

-Ambulans ve İtfaiyenin olay yerinden ayrılışı
-Yangının çıkış sebebi ile ilgili komşunun anlatımı
-Yanan evden detay

( ZONGULDAK ) - ZONGULDAK

- Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi. Yangın, ilçeye bağlı Kışla mahallesi Karagöz kavşağı mevkiinde meydana geldi. Evde bulunan gelin Serpil E.’nin soba yakmak üzere yanıcı maddeyi tutuşturmak isterken bir anda alev alması sonucu yangın banyoya sıçradı. O sırada evde bulunan Sevim E.’de yangını söndürmek isterken dumandan etkilendi. Komşuların yardıma koştuğu yangın sonrası İtfaiye ve 112 sağlık ekiplerine haber verildi.
İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, evde bulunan Sevim E. ve Serpil E. ekiplerin yardımıyla dışarı çıkarıldı. Dumandan etkilenen gelin ve kayınvalide sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahale sonrası ambulans ile Kdz. Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Doğalgaz Acil Ekipleri de tedbir amaçlı bölgeye geldi. Evde maddi hasar meydana gelirken, banyo kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangın ile rapor tuttu. (İYA-OA-
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