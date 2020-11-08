Gelin arabası gibi süsletti, eşine sürpriz yaptı

-Otomobilin arkasındaki yazı

-Eşini telefonla arayarak oto parka davet etmesi

-Kocasının sürprizi karşısında duygusal anlar yaşayan kadın

-Çiftin otomobilin yanında birbirlerine sarılmsı

-Derya Yücel, röportaj

-İbrahim Yücel, röportaj

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( TOKAT -ÖZEL) TOKAT



- Tokat’ta gelin arabası gibi otomobilini süslettiren İbrahim Yücel, evlilik yıl dönümünde eşine farklı bir sürpriz yaptı. Tokat’ta özel bir şirkette çalışan İbrahim (35) ile öğretim görevlisi Derya Yücel çifti 2 yıl önce sıra dışı bir evlilik teklifi ile dünya evine girdi. Yolcu otobüsünü polis ekiplerinin yardımı ille durduran Yücel, Kayseri’ye yolculuk yapan kız arkadaşına evlilik teklifi yaptı. “Evet” cevabı ile birlikte kız arkadaşını otobüsten indirerek gelin arabası gibi süslettiği otomobiline bindiren Yücel, yolculuğuna birlikte devam etti. Evliliklerinin 2 yılında da eşine aynı duyguları yaşatmak isteyen Yücel, otomobilini gelin arabası gibi süslettirerek ark camına “Ben şükredenim, sen sabredensin. Ümit ederim ki sabredende, şükredende cennete gider. Deryam. Evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun” yazdırdı. Evlerinin yanındaki oto parkta eşini telefonla arayarak davet eden Yücel’in sürprizi karşısında Derya Yücel duygusal anlar yaşadı. Sürpriz karşısında çok şaşırdığını ve mutlu olduğunu belirten Derya Yücel, “Müzik sesini duyunca heyecanlandım. Eşim bana evlilik teklifi yaptığı zamanda böyle bir sürpriz yapmıştı. Gördüğümde ilk aklıma o günler aklıma geldi” dedi.

İbrahim Yücel ise evlilik teklifinde de aynı şekilde bir sürpriz yaptığını belirterek, “Eşim 2 yıl önce otobüsle Kayseri’ye giderken Yıldızeli’nde polislerin yardımı ile otobüsü durdurmuştum. Otobüste eşime evlilik teklifi yapmıştım. Sağolsun “Evet” dedi beni de bir ömür boyu mutlu etti. Bugünde tekrar o anı yaşatmak için böyle bir organizasyon içinde bulundum. Onun mutlu olmasında ben daha çok mutlu oluyorum. O benim her şeyim” diye konuştu.





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