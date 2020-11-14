‘Gelin alma’ töreninde sosyal mesafesiz halay



- Bursa’da sokakta halay çekerek ‘gelin alma’ töreninde sosyal mesafe kuralını yerle bir etti. O anlar sosyal medyada yayınlandı. Dünya genelinde (covid-19) nedeni ile düğünler ve toplu organizasyonlar bir süre önce 1 saat süresine indirilmişti. Bursa’da ‘gelen alma’ etkinliğinde ne sosyal mesafe kuralına uyuldu, ne de maske kuralına. Gelin alma törenine katılanlar uyarılara aldırış etmeden sokak ortasında halay çekip saatlerce eğlendiler. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla sosyal medyada canlı yayınlandı. 100 kişilik grubun halay çektiği anlar dakikalarca devam etti. (GB-



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