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08 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Gelibolu Yarımadası’nın tahliyesinin 105’inci yılı nedeniyle tören düzenlendi

Gelibolu Yarımadası’nın tahliyesinin 105’inci yılı nedeniyle tören düzenlendi

şehitler abidesinden detay

Zafer Günü Şehitlikler Saygı Duruşu İsmail Kaşdemir Şehitler Abidesi 

-çelenk taşıyan askerlerden detay
-çelenk sunumlarından detay
-saygı duruşu ve istiklal marşından detay
-duaların okunmasından detay
-sembolik şehitliklere karanfil bırakılmasından detay
-tarihi alan başkanı ismail kaşdemir ile röp.
-detay görüntüler

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

- Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde bulunan Şehitler Abidesi’nde, İtilaf Devletleri’nin Gelibolu Yarımadası’nı Tahliyesinin 105’nci yılı dolayısıyla tören gerçekleştirildi.
9 Ocak 1916 İtilaf Devletlerinin Gelibolu Yarımadası'nı Tahliyesinin 105. Yıl Dönümü, Covid-19 salgını kapsamda alınan tedbirler ile 9 Ocak’ın Cumartesi’ye denk gelmesi sebebiyle sınırlı katılım ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak tören düzenlendi.
Şehitler Abidesi’nde gerçekleştirilen programa; Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mustafa Oğuz, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğ. Mehmet Cem Okyay, Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Eceabat Kaymakamı Mustafa Çiftçiler, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Tahsin Saruhan, Çanakkale protokolü ve askeri erkan katıldı.
Atatürk Anıtı’na çelenk sunumlarıyla başlayan tören; şehitler için saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı’nın okunması, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua okunmasının ardından protokol üyelerinin şehitliklere karanfil bırakmasıyla sona erdi. Düzenlenen tören sonrası bir açık bir açıklama yapan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, “9 Ocak zafer günümüz. 1915 yılında cereyan eden Çanakkale Savaşları’nın sonucunda, Türk milletinin, Mehmetçiğimizin haklı bir zaferinin tescillendiği, son düşman askerinin Gelibolu Yarımadası’ndan ayrıldığı 9 Ocak günü. Çanakkale milletimiz ve Mehmetçiğimiz bir destan yazmıştır. Ve biz de o fedakarlığı yapan, bu topraklar için toprağa düşen o kahramanları anmak için her yıl olduğu gibi bu yıl da tören icra ettik. Türkiye’de ve dünyada olan salgın sebebiyle daha kontrollü ve az sayıda kişinin katılımıyla bir tören yaptık. Lakin yine o büyük kahramanlarımızı unutmadığımızı göstermek adına saygı duruşunda bulunduk ve İstiklal Marşı’mızı gönülden okuduk. Başta Anafartalar’ın muzaffer komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün kahramanlarımızı saygıyla andık. Onları dualarımızla yad ettik. Ve bir kez daha bu toprakları bizlere vatan yapanları rahmet, minnet ve şükranla andık” dedi.

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