Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
Geleneksel Van evlerinde kış hazırlığı başladı

Geleneksel Van evlerinde kış hazırlığı başladı

Drone görüntüsü

Kış Mevsimi 

-Van evlerinden görüntü
-Çalışmalardan görüntüler
-Başkan Akman'ın açıklaması
-detaylar

( VAN -ÖZEL-DRONE) VAN

- Van'ın Tuşba Belediyesi tarafından Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle yapılan ‘Tarihi Van Evleri’nde kış hazırlığı başladı.
Tuşba Belediyesinin bölge turizmine kazandırdığı önemli eserlerden biri olan Geleneksel Van Evleri’nde kış hazırlığı başladı.
Van'ın önemli turizm merkezlerinden biri olan Geleneksel Van Evleri'nde başlatılan çalışmalarla ilgili açıklamada bulunan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, “Tarihi Van Evlerimizin bakım ve onarımlarını yılda bir ya da durumuna göre iki yılda bir yapıyoruz. Bakımı yapılan Van evlerimizin toprağı, özel bir topraktır. Su geçirmeyen bu toprağı getirip samanla harmanlayıp, yoğurduktan sonra damlamaması için sıva yapıyoruz” dedi.
Van evleri bakım ve onarımının ekim ayında yapılması gerektiğinin altını çizen Akman, “Biz bu çalışmaları kış mevsimi gelmeden ekim ayı içerisinde yapıyoruz. Çünkü ne fazla sıcak ne fazla soğuk olsun ki damlar çatlamasın ve sıvalar tutsun” ifadelerini kullandı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Karda yürümenin püf noktalarıKarda yürümenin püf noktaları
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Belgrad Ormanı Doldu Taştı!Belgrad Ormanı Doldu Taştı!
Atatürk'ün Bilinmeyen FotoğraflarıAtatürk'ün Bilinmeyen Fotoğrafları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı