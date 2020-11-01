Gelecek güzel haberi bekliyorlar

-Enkaz alanından detaylar

-Vatandaşların enkaz alanını izlemesi

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( İZMİR )-Apartman enkazlarının altında kalan vatandaşları arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor-Enkaz altında kalanların yakınları, bölgeden bir an olsun ayrılmayıp çalışmaları izliyor, ekiplerden gelecek güzel haberleri bekliyor İZMİR



- İzmir’de depremde yıkılan apartman enkazlarında arama ve kurtarma çalışmaları ara vermeden devam ediyor. Enkaz altında olanların yakınları ise ekiplerden gelecek güzel bir haber bekliyor. İzmir’de 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından, bölgede hemen başlayan arama kurtarma çalışmaları ara vermeden devam ediyor. Bölgede AFAD, UMKE, AKUT, AFGD, itfaiye, orman genel müdürlüğüne bağlı ekipler, gönüllü arama kurtarma ekipleri canla başla çalışmalarını sürdürüyor. Apartman enkazlara yakın kısımlarda ise ambulans ve sağlık çalışanları hazır tutuluyor. Depremin üçüncü gününde Bayraklı ilçesi Yağcıoğlu Apartmanının enkazı altında kalan vatandaşlarımızın yakınları da, çalışmaların yapıldığı yerden bir an olsun ayrılmıyor. Alandan gelecek güzel bir haberi bekleyen vatandaşlar, gözlerini çalışmalardan ayırmıyor. Çalışmaları, çevredeki vatandaşlar da polis tarafından oluşturulan demir barikatın arkasından izliyor.



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