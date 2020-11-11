Geleceğe nefes için binlerce fidan toprakla buluştu

-Ellerinde dövizlerle bekleyen çocuklar

-Fidan dikimi

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-GÖRÜNTÜ KAFE'YE GEÇİLECEK.

-GÖRÜNTÜ KODU; orhangazifidandikimi



( BURSA ) - BURSA



- Geçen sene başlatılan 'Geleceğe Nefes' kampanyası bu yıl da 11 Kasım saat 11.11'de 81 il ve 922 ilçede aynı anda gerçekleşti. Orhangazi’de pandemi nedeniyle kısıtlı tutulan ve ilçe protokolünün katıldığı ağaç dikme organizasyonunda Orman İşletme Şefliği tarafından temin edilen 1500 adet fidan toprakla buluştu. İlki geçen yıl gerçekleştirilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde başlatılan ve her yıl 11 Kasımda gerçekleştirilecek olan Milli Ağaçlandırma Seferberliği kapsamında Geleceğe Nefes fidan dikim organizasyonu Orhangazi’de Hamzalı yolu üzerinde Orman İşletme Şefliği tarafından belirlenen alanda gerçekleştirildi.

1500 fidan toprakla buluştu Geçen yıl başlatılan ve bu yıl Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes sloganı ile yapılan programa Kaymakam Süleyman Özçakıcı, Belediye Başkan vekili İlhan Kılıç, Jandarma Komutanı Jand.Yzb.Ali Al, Emniyet Müdürü Sadık Elden, meclis üyeleri, siyasiler ve öğrenciler katıldı.

Törende bir konuşma yapan Kaymakam Süleyman Özçakıcı kampanyanın ilk olarak geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan himayesinde başlatıldığını hatırlatarak, bizler de Orhangazi’de geleceğe nefes olması adına burada fidanlarımızı toprakla buluşturuyoruz dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve öğrenciler, belirlenen alanda fidan dikimi gerçekleştirdi. Programda 1500 adet çam fıstığı fidanı ekimi yapıldı. (MÖ-MŞ)



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