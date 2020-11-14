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14 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Geceyi alevler aydınlattı, mahalle sokağa döküldü

Geceyi alevler aydınlattı, mahalle sokağa döküldü

Yanan evden detay

Çatı Katı Polis Yangına Müdahale 

-Vatandaşlardan detay
-Ekiplerden detay

( BURSA ) BURSA

- Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen yangında, 5 katlı binanın en üst katı tamamen kullanılmaz hale geldi. Yangını gören mahalle sakinleri sokağa döküldü. Edinilen bilgilere göre yangın Hamidiye Mahallesi Barış Sokak’ta meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın en üst katında henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükselediği çatı katında binadakiler panikle sokağa kendilerini attılar. Yangını gören mahallede sokağa döküldü. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Gelen ekipler yangına müdahale ederek uzun uğraşlar sonucu söndürüldü. Yangın sonucu ev kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.
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