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12 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
'Geçerim' dedi, 1 metre gidemeden çakıldı kaldı

'Geçerim' dedi, 1 metre gidemeden çakıldı kaldı

ATV'nin çalıştırılması

Sudan 

-ATV ile suya girilmesi
-bele kadar gelen sudan yürüyerek çıkması
-diğer araçlarla çekilmesi
-suyun boşaltılması

( BURSA )- ATV ile bel seviyesindeki sudan geçmeye kalkınca olanlar oldu BURSA

- Off-road tutkunları her geçen gün farklı bir görüntüye imza atıyor. ATV ile bele kadar gelen sudan geçmeye kalkan sporcu, 1 metre gidemeden saplandı kaldı. Başka bir arazi motoru ile sudan çıkarılan ATV, ekipteki diğer sporcular tarafından yan çevrilerek içindeki su boşaltıldı.Türkiye’nin dört bir yanında tırmanmadıkları dağ, geçmedikleri parkur kalmayan Off-Road Türkiye Grubu, son yaptıkları etkinlikte ise ‘hadi be’ dedirtti. Arazi motoru ATV’ler ile birbirinden zorlu engelleri aşan ekip, son olarak geldikleri bel seviyesindeki suya girip girmemekte kararsız kaldı. Bir sporcunun geçmeye karar vermesi sonucu, herkes heyecan ile neler olacağını beklemeye başladı.
ATV’nin üzerine atlayan sporcu, marşa bastıktan sonra hızla ilerlemeye başladı.
Suya girdiği gibi daha 1 metre gitmeden geçemeyeceğini anlayan sporcu, ATV’yi durdurdu. Herkesin ‘hadi be’ dediği anlardan sonra, suya gömülen ATV diğer ekip araçları tarafından çıkarıldı. Sudan çıkarılan ATV, mekanik aksamına su kaçma ihtimaline karşı yan yatırılarak bekletildi.
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