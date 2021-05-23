Gecenin karanlığını alevler aydınlattı

-İtfaiye ekiplerinden görüntü

-Vatandaşlardan görüntü

-Traktörlerden görüntü

-Genel ve detay



( ADIYAMAN )- 50 dönümlük tarlada arpa kül oldu ADIYAMAN



- Adıyaman’da, 50 dönümlük arpa tarlasında meydana gelen yangın, gecenin karanlığını aydınlattı. Çıkan yangında arpa küle döndü. Edinilen bilgilere göre, Petrol Mahallesi'ndeki Arif Güler’e ait arpa tarlasında yangın meydana geldi. Rüzgardan dolayı bir birine temas eden elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar sonucunda meydana geldiği tahmin edilen yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirerek traktörlerle de alevlere müdahale etmeye çalıştı. Vatandaşlar traktörlerine taktıkları pulluklarla yangının olduğu tarlayı sürerek alevlerin önüne geçmek istedi. Gecenin karanlığını aydınlatan yangın yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Mahalle sakinlerinin ve itfaiye ekiplerinin birlikte yapmış olduğu çalışmalar sonucunda yangın çevredeki ekili arazilere de sıçramadan söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda 50 dönümlük tarlada bulunan arpa küle döndü. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

