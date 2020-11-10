Gecenin karanlığına Atatürk’ün siluetini yansıttılar



- Balıkesir’in Ayvalık Belediyesi, “10 Kasım Haftası” nedeniyle, "Atatürk Ayvalık’ta" projesiyle Türk bayrağı ve Atatürk siluetlerinin kent merkezinden Cunda’ya ve Cunda’dan Çamlık’a kadar birçok semtte görüntülenmesi heyecanla izlendi. Ayvalıklılar kentte ilk kez yapılan bu sunum beğeni ile izledi ve Başkan Ergin’i kutladı. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü sarsılmaz sevgi, saygı ve minnet duygularımızla anıyoruz ve anmaya da devam edeceğiz. Onun bize emanet ettiği Cumhuriyetimize, çağdaş, laik, demokratik değerlerine sahip çıkacağız. Atamızı her yıl farklı projelerle anmaya devam edeceğiz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde ve ışığında yürüyoruz. Türk milletine armağan ettiği bu vatanın her karış toprağında onun izlerini görmekteyiz. Bize düşen görev Türkiye Cumhuriyeti’nin egemenliğini ve bağımsızlığını korumak, emanete en iyi şekilde sahip çıkmaktır” dedi.

(EME-EME)



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