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24 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Gecekonduda korkutan yangın

Gecekonduda korkutan yangın

Olay yerinden detay

( BURSA ) BURSA

Polis Gecekondu Trol 


- Bursa’da gecekondu evinde yangın korku dolu anlar yaşattı. Olay, merkez Osmangazi İlçesi Ovaakça mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gecekondu evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Mahalleli durumu farketmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekibi yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu yangını kontrol altına aldı. Yangında herhangi bir can kaybı olmazken, ev kullanılmaz hale geldi. Yangın ile ilgili soruşturma devam ediyor.
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