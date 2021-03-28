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28 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Gecekonduda çıkan yangın geceyi aydınlattı

Gecekonduda çıkan yangın geceyi aydınlattı

Cep telefonu görüntüsü

Gecekondu Kamera Cep Telefonu Polis Ekipleri Yükselen 

-Yanan gecekondudan görüntü
-Sirayet eden binadan görüntü
-Röportaj
-Detay ve genel görüntü

( İSTANBUL )-Kâğıthane’deki gecekonduda çıkan yangın yanındaki binaya da sıçradı İSTANBUL

- Kağıthane’de boş bir gecekonduda çıkan yangın geceyi aydınlattı. Çevredeki vatandaşların iddiasına göre tinerciler tarafından çıkarılan yangın kısa süre içinde büyüyerek yan tarafta bulunan binaya da sirayet etti. Alevlerin binayı sarması da vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Yangın saat 23.30’da Kâğıthane İlçesi Harmantepe Mahallesi Aslan Sokakta bulunan boş bir gecekonduda çıktı. İddiaya göre tinerciler tarafından yakılan ateş gecekonduyu etkisi altına aldı. Kısa süre içinde yükselen alevler yan tarafta bulunan binaya da sirayet etti. Alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yangına kısa süre içinde müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangının çıktığı gecekondu ise küle döndü. Sirayetin olduğu binada ise zarar meydana geldi. İtfaiye ve polis ekiplerinden alınan bilgiye göre yangında yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.
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