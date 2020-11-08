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08 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Gece yarısı sokak ortasında silahlı kavga: 1 ağır yaralı

Gece yarısı sokak ortasında silahlı kavga: 1 ağır yaralı

Olay yerinden detay

Polis Silahlı Kavga Bild Ağır Yaralı Sağlık Ekipleri 

-Yaralıdan detay
-Ambulans detay
-Ekiplerden detay
-Hastane detay

( BURSA ) BURSA

- Bursa’da, aralarında daha önceden husumet bulunan iki kişi arasında, çıkan silahlı kavgada bir kişi vurularak ağır yaralandı. Olay, 03.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Çekirge Mahallesi 2.çamlık Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında daha önceden husumet bulunan iki kişi, sokakta karşılaşması sonucu tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle henüz kimliği belirlenemeyen kişi yanında silahla Erdinç Ö’ye (56) ateş açtı . Olayda, Erdinç Ö. isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Olayı gerçekleştiren şüpheli olay yerinden kaçarken, çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Erdinç Ö. sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Çekirge Hastanesi'ne götürüldü. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, polis olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
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