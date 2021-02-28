Gece uyuşturucu kullandı, sabah sevgilisi ölü buldu

-şahsın cenazesinin çıkarılmasından görüntü

-Narkotik timleri ve polis ekiplerinden görüntü

-narkotik köpeklerinin daireye girmesinden görüntü

-detaylar



( DENİZLİ ) DENİZLİ



- Denizli’de gece sevgilisi ile uyuşturucu kullanan şahıs, sabah sevgilisi tarafından ölü bulundu. Narkotik timleri tarafından evde yapılan köpekli aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.Olay, Pamukkale ilçesi Fesleğen Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sabah sevgilisinin fenalaştığını fark eden D.D. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri apart dairesine gittiği sırada şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri hayatını kaybeden şahsın Himmet Şahin (31) olduğunu belirledi. Görgü tanığı olarak sevgili D.D. alınan ifadesinde gece saatlerinde uyuşturucu madde kullandıklarını sabah saatlerinde ise fenalaştığını söylediği öğrenildi. Cumhuriyet Savcısı, Olay Yeri İnceleme ekipleri ve adli tıp doktoru yaptığı ilk incelemede uyuşturucu madde kullanımından kaynaklı hayatını kaybettiği şüphesi üzerine durdukları öğrenildi.Sevgilisinin çantası ve evinde yapılan aramada uyuşturucu madde bulunduHimmet Şahin’in kaldığı apart dairesinde Narkotik köpeği ile yapılan detaylı aramda ise farklı noktalardan uyuşturucu madde ve kullanımında kullanılan malzemeler çıktı. Sevgilisi olduğu öğrenilen D.D.’nin çantasında metafetamin maddesi bulunduğu belirtildi. Evde yapılan aramalarda ise uyuşturucu madde kullanımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Himmet Şahin’in cansız bedeni ise otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Şahin’in kesin ölüm sebebi ise yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak. Şahin'in sevgilisi D.D. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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