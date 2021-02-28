Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Gece uyuşturucu kullandı, sabah sevgilisi ölü buldu

Gece uyuşturucu kullandı, sabah sevgilisi ölü buldu

Olay yerinden farklı açılardan görüntü

Polis Merkezi Uyuşturucu Madde Narkotik Köpek Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-şahsın cenazesinin çıkarılmasından görüntü
-Narkotik timleri ve polis ekiplerinden görüntü
-narkotik köpeklerinin daireye girmesinden görüntü
-detaylar

( DENİZLİ ) DENİZLİ

- Denizli’de gece sevgilisi ile uyuşturucu kullanan şahıs, sabah sevgilisi tarafından ölü bulundu. Narkotik timleri tarafından evde yapılan köpekli aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.Olay, Pamukkale ilçesi Fesleğen Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sabah sevgilisinin fenalaştığını fark eden D.D. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri apart dairesine gittiği sırada şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri hayatını kaybeden şahsın Himmet Şahin (31) olduğunu belirledi. Görgü tanığı olarak sevgili D.D. alınan ifadesinde gece saatlerinde uyuşturucu madde kullandıklarını sabah saatlerinde ise fenalaştığını söylediği öğrenildi. Cumhuriyet Savcısı, Olay Yeri İnceleme ekipleri ve adli tıp doktoru yaptığı ilk incelemede uyuşturucu madde kullanımından kaynaklı hayatını kaybettiği şüphesi üzerine durdukları öğrenildi.Sevgilisinin çantası ve evinde yapılan aramada uyuşturucu madde bulunduHimmet Şahin’in kaldığı apart dairesinde Narkotik köpeği ile yapılan detaylı aramda ise farklı noktalardan uyuşturucu madde ve kullanımında kullanılan malzemeler çıktı. Sevgilisi olduğu öğrenilen D.D.’nin çantasında metafetamin maddesi bulunduğu belirtildi. Evde yapılan aramalarda ise uyuşturucu madde kullanımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Himmet Şahin’in cansız bedeni ise otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Şahin’in kesin ölüm sebebi ise yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak. Şahin'in sevgilisi D.D. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı