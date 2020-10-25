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25 Ekim 2020 Pazar günü yayınlandı
Gece kulübünde skandal görüntüler...Maske mesafe hiçe sayıldı, nargileler masalarda yerini aldı

Gece kulübünde skandal görüntüler...Maske mesafe hiçe sayıldı, nargileler masalarda yerini aldı

-amatör kamera-

Amatör Kamera Doğum Günü Sayılar Yasaklar İkinci Dalga 

-Maske ve mesafeye uymayan siyahiler
-Kapalı alanda nargile içmeleri
-dans etmeleri
-genel ve detay

( İSTANBUL )- Esenyurt’ta korona yayma partisi İSTANBUL

- İstanbul’da vaka sayısındaki artış nedeniyle bir dizi yeni önlemler alınırken, Esenyurt’ta kaydedilen görüntüler vaka sayısındaki artışın nedenini gözler önüne koydu. Salgına ve artan vaka sayılarına rağmen düzenlenen partide ne maske takan ne de sosyal mesafeye uymayan yüzlerce kişi, virüse meydan okuyarak eğlendi.Türkiye'de korona virüs (Covid-19) salgınında ikinci dalga korkusu yaşanırken, vaka sayısının hızla yükseldiği İstanbul’da çekilen görüntüler pes dedirtti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın İstanbul’da vaka sayının ülke genelinin yüzde 40'ı olduğunu ifade etmesine rağmen Esenyurt’ta çekilen görüntülerde yabancı uyruklu vatandaşların bir mekânı kapatarak doğum günü kutladıkları görüldü.
Tüm yasakların delindiği partiye katılanların maske takmaması, mesafe kuralına uymaması ve nargilenin yasak olmasına rağmen masalarda yerini alması korona virüsle verilen mücadeleye gölge düşürdü.Skandal görüntüler sabaha kadar devam ettiİçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle eğlence yerlerinde saat 00.00’dan itibaren müzik yayınına son verilmesi gerektiği bildirilmişti. Ancak Esenyurt’ta bulunan bu mekândaki parti sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti. Salgına rağmen bir araya gelen grup, maske takmayarak ve sosyal mesafe kurallarına uymayarak hem kendilerini hem de diğer insanların canını tehlikeye attı. Sosyal medya üzerinden bu anları paylaşan iş yeri, hem yasaklara hem de korona virüse meydan okudu.
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