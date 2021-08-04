Gece kulübü önünde silahlı çatışma: 2 yaralı

-Olay yeri

-Polis ekipleri

-Ekiplerin çalışması

-Yerde bulunan mermi kovanları

-Kavga sonrası arabada oluşan hasar ve araba

-Detaylar



( SAKARYA )- Karşılıklı çatıştılar, olay yerinden kaçarak kayıplara karıştılar- Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı SAKARYA



- Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bulunan bir gece kulübünün önünde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 2 kişi yaralandı. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olay, Adapazarı ilçesi Pabuçcular Mahallesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde bulunan bir gece kulübünün önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece kulübünün önünde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. tartışmanın büyümesi üzerine taraflar silahlarla bir birlerine ateş etmeye başladı.

Meydana gelen silahlı çatışmada isimleri öğrenilemeyen iki kişiden biri bıçakla diğeri ise silahla vurularak yaralandı. Yaralılar kanlar içerisinde yere yığılırken taraflar olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk ederken polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Bölgede yapılan incelemeler sonrasında polis ekipler, güvenlik kameralarını inceleyerek kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

