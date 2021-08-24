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Gece kulübü önünde bıçaklanarak öldürülmüştü... Alaçatı cinayetinde yeni gelişme: 4 şüpheli adliyede
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24 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Gece kulübü önünde bıçaklanarak öldürülmüştü... Alaçatı cinayetinde yeni gelişme: 4 şüpheli adliyede

Gece kulübü önünde bıçaklanarak öldürülmüştü... Alaçatı cinayetinde yeni gelişme: 4 şüpheli adliyede

- Şüphelilerin ekip otosundan indirilmesi

İlk Müdahale Gece Kulübü Gözaltı Bıçaklı Kavga Polis Ekipleri 

-- Şüphelilerin adliyeye sevkinden görüntü

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir'in Çeşme ilçesinde bir gece kulübü önünde çıkan ve Alpay Kalyon’un hayatını kaybettiği bıçaklı kavga ile ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü adliyeye sevk edildi. Olay, 21 Ağustos Cumartesi gecesi Alaçatı Ovacık Mahallesi 18001 Sokak'ta bulunan bir gece kulübünün önünde meydana geldi. İddiaya göre, gece kulübüne müşteri olarak gelen Alpay Kalyon (33) ile gece kulübünün çalışanları arasında arbede yaşandı. Arbedede Alpay Kalyon'un bıçakla göğsünden yaralanmasının ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Kalyon, ambulansla Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kalyon, hastaneden yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Alpay Kalyon’un cansız bedeni İzmir Adlı Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. Kalyon, Yamanlar Cemevi’nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Doğançay Mezarlığı’nda toprağa verildi.
4 şüpheli adliyede Öte yandan meydana gelen olayla ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınan işletme sahibi C.Ü., mekan müdürü M.A., otel mesul müdürü O.S. ve şüphelileri arabayla olay yerinden kaçırdığı öne sürülen O.G., hakim karşısına çıkartıldı. Diğer iki şüpheli olayı gerçekleştirdiği düşünülen F.B. ve yanında kavga ettiği belirtilen M.T.'nin de ilerleyen saatlerde adliyeye sevk edileceği öğrenildi. (AÇ-
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