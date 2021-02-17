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17 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Gece kapanan Antalya-Konya karayolu kontrollü olarak açıldı

Gece kapanan Antalya-Konya karayolu kontrollü olarak açıldı

yoldaki tipi ve fırtına

Karayolları Tır Şoförü Şiddetli Fırtına İş Makinası Kar Yağışı 

-gece ve gündüz görüntüsü
-karayolları ekiplerinin çalışmaları
-dinlenme tesislerinde bekleyen tırlar
-bir tır şoförünün konuşması

( ANTALYA )- Geçişlerine izin verilmeyen tırlar dinlenme tesislerinde bekliyor ANTALYA

- Antalya-Konya karayolu 1825 metre rakımlı Alaçebel’de 40 santimetreye ulaşan kar , buzlanma, şiddetli fırtına ve tipi sebebiyle gece 24.00’de kapanan karayolu kontrollü olarak trafiğe açıldı. Geçişlerine izin verilmeyen tırlar ise dinlenme tesislerinde bekleyişlerini sürdürüyor. Antalya’yı Konya’ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu bin 825 metre Alacebel mevkiinde kar yağışı, buzlanma, şiddetli fırtına ve tipi nedeni ile görüş mesafesinin sıfıra inmesi nedeni ile gece saat 24.00 sıralarında kapandı. Akseki bölge trafik ekipleri sürücüleri dinlenme tesislerine yönlendirdi. Bugün ise saat 10.30 sıralarında tırlar haricinde kar lastiği ve zinciri olan araçların geçişine izin verilmeye başlandı. Akseki bölge trafik ve karayolları ekipleri, yola çıkacak olan araçların mutlaka kar lastiği takmalarını ve yanlarında zincir bulundurmalarını belirterek sürücülerin dikkatli olmaları konusunda uyardı.Karayolları Alacabel ekipleri yolun trafiğe açık tutabilmek için bir çok iş makinası ile kar kürüme ve tuzlama çalışmaları sürdürüyor. (AÇ-
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