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22 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Gece gündüz demeden kar temizliği yapıyorlar

Gece gündüz demeden kar temizliği yapıyorlar

OZEL IDARE PERSONELLERININ CALISMALARI

Kar Kalınlığı Gündüzler Kar Temizliği İş Makinası Kar Yağışı 

-YOL ACMA CALISMALARI
-ACIKLAMA
-DETAY

( SİNOP ) SİNOP

- Sinop’ta son yılların en yoğun kar yağışı etkili oluyor. İl genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ekipler 7/24 görevdeler. Sinop İl Özel İdaresi operatörleri gece-gündüz demeden zorlu coğrafyada gecelerini gündüzlerine katarak çalışıyorlar. Bazen gecenin bir yarısında ambulans önünde, bazen iş makinasının girmediği engebeli yollarda hasta taşırken karşımıza çıkıyorlar. Ailelerini göremedikleri zaman olsa da onlar işlerini severek yapıyorlar. Halkın mağdur olmaması için özellikle kırsal kesimde yoğun mücadele veriyorlar. Vatandaşlar, hizmetten duydukları memnuniyeti ettikleri dualarla gösteriyor. Sinop İl Özel İdaresi Şantiye Şefi Özgür Aydoğdu konu ile ilgili yaptığı açıklamada; “Zaman zaman gece, zaman zaman ani işte ambulans talebinden ötürü falan her saat her an çıkabiliyoruz yollara. Yüksek dağ kesimlerinde de kar kalınlığı bayağı bir fazla. Ama ekiplerimiz 7/24 her an hazır. Bizden yardım talep istendiğinde gece gündüz geliyoruz” dedi.
(MU-MAY-
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