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17 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Gece çıkan yangın müstakil evi kül etti

Gece çıkan yangın müstakil evi kül etti

YANAN EVDEN DETAY

Yaşlı Kadın Namaz Vakti Müstakil Ev 

-EVİN GÜNÜZ GÖRÜNTÜLERİ
-KÜLE DÖNMÜŞ HALİ
-SULTAN TUNCER AÇIKLAMA
-DETAYLAR

( ANTALYA )- Ev küle döndü , şans eseri kızının evinde olan yaşlı kadın evsiz kaldı ANTALYA

- Antalya'da müstakil bir evde çıkan yangın sebebiyle ev kullanılamaz hale geldi. Evde yaşayan 75 yaşındaki kadının yangın sırasında kızının evinde olması olası bir faciayı önledi. Yangın Serik ilçesine bağlı Şatırlı mahallesindeki bir evde gece saatlerinde başladı.
Henüz sebebi belli olmayan yangın için ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Uzun uğraşlar sonrası söndürülen yangında kullanılamaz hale gelen evdeki hasar, gün ağarınca ortaya çıktı. Evde yalnız yaşayan 75 yaşındaki Gülizar Senke, yangın olduğu sırada kızının yanında olması, olası bir facianın yaşanmasını önledi. Yangın anında yaşananları anlatan yaşlı kadının kızı Sultan Tuncer, “ Annemle tam teravih namaz vakti yan tarafta evdeydik. 5 kişi yaşıyoruz evde. Ezanlar okunurken başladı yangın. Camdan bir baktım herkesin ışığı yanıyor. Mutfağın camından yan tarafa baktığımda alevler sarmış her tarafı, tüp patlamaları. Can kaybı olmadı çok şükür. Yan tarafta ki evimizde yanıyordu az kalsın, canımızı zor kurtardık” dedi.
Jandarma yangın sonrası inceleme başlattı. (MD-
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