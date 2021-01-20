Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Gece başlayan kar yağışı şehir merkezini beyaza bürüdü

Gece başlayan kar yağışı şehir merkezini beyaza bürüdü

Sokaklardan kar görüntüsü

Karla Mücadele Kar Yağışı 

-Rize tabelası
-Detaylar

( RİZE ) RİZE

- Rize’de gece saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle sokaklar beyaza büründü. Rize’de saat 23.00 sularında başlayan kar yağışı şehri etkisi altına aldı. Tüm sokakların beyaza büründüğü Rize’de Rize Belediyesi ekipleri karla mücadeleye başlarken ana caddelerde tuzlama çalışmaları yapıldı. Pandemi nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlar ise kar yağışını camlarından ve balkonlarından izlemek zorunda kaldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı