Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Gece 4 helikopter devreye girdi, Bodrum'da yangın kontrol altına alındı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Gece 4 helikopter devreye girdi, Bodrum'da yangın kontrol altına alındı

Gece 4 helikopter devreye girdi, Bodrum'da yangın kontrol altına alındı

-Yangından görüntü

Sosyal Medya Yangın Demirli Yangın Yeri Helikopter 

--Helikopterin yanan alanlara su atması, helikopterden görüntü

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla’nın Bodrum ilçesi Dereköy Mahallesi'nde çıkan yangında karadan müdahale yapılamayan sarp arazideki alanlara gece görüşü bulunan helikopterlerle havadan müdahale yapıldı. Yangın müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Öğleden sonra başlayıp Dereköy Mahallesi sırtlarına yayılarak devam eden yangına, arazinin sarp olması sebebiyle karadan müdahale yapılamadı. Gün boyu uçak ve helikopterlerin havadan müdahale ettiği yangına hava karardıktan sonra da gece çalışma yapabilen 4 helikopter yangın yerine sevk edilerek hava müdahalesi sürdürüldü. 4 helikopter havadan sarp arazideki alevlere müdahale etti. Yangın yerinin etrafı da ulaşımın olduğu bölgelere kadar karadan arazöz ve TOMA'larla çevrildi. Yangın yoğun müdahale sonrası kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Bodrum yangının kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.


İlgili Foto Galeriler
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Bursa'da korkutan büyük yangın!Bursa'da korkutan büyük yangın!
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
İnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdiİnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdi
İşinize yarayacak pratik bilgilerİşinize yarayacak pratik bilgiler
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı