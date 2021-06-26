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26 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Geç kaldığı için sınava giremedi, velisi gözyaşlarına boğuldu

Geç kaldığı için sınava giremedi, velisi gözyaşlarına boğuldu

Öğrencilerin sınıfları girmek için oluşturduğu kuyruk.

Okul Kapısı Sınav Kapanma Gözyaşı Öğrenciler 

-Sınıflara alınması.
-Veliler.
-Kapının kapanması.
-İki öğrencinin koşarak okul kapısına yaklaşması ve yetkilerle görüşmesi.
-Öğrenci ve velilerin tepkisi.
-Ağlamaları.

( KÜTAHYA )- Kütahya Kılıçaslan Lisesi'nde geç kaldığı için sınav alınmayan iki öğrenci ve velileri uzun süre gözyaşı döktü KÜTAHYA

- Kütahya'da gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek adaylar, kapıda metrelerce kuyruk oluştururken, Kılıçaslan Lisesi'nde 2 dakika geç kaldığı için sınav alınmayan iki öğrenci ve velileri uzun süre gözyaşı döktü. Sınava girecek öğrencileri aileleri yalnız bırakmadı. Öğrencilerin büyük bölümünün heyecanlı oldukları gözlendi. Öğrenciler, sınava girerken, velileri de okul dışında beklediler. Bazı öğrenciler son anda sınava girerken, bazıları da geç kaldığı için sınava alınmadı. Sınava saat 10.02'de gelen bir kız ve bir erkek öğrenci, okula girebilmek için yetkililere uzun süre dil döktü. Sınava alınmayan iki öğrenci ve velileri tepki göstererek göz yaşı döktü. Kızı 2 dakikayla sınava giremeyen anne, "İki dakikadan ne olur? Evladımı 2 dakika geç kaldığı için sınava almadılar. Biz yoldan geldik. Sınav için Mersin'den Kütahya'ya geldik. Yazık değil mi evladımın emeklerine" diye tepki gösterdi. (EFE-Y)
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