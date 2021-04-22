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22 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Gebe karaca kaçak avcı kurbanı oldu

Gebe karaca kaçak avcı kurbanı oldu

karaca can çekişi

Kaçak Köpek Kaçak Avcı Bild Akalan 

-karacaya köylülerin şefkati
-karaca telef olmuş hali

( BARTIN ) BARTIN

- Bartın’da kaçak avcı tarafından vurularak yaralanan gebe karaca can çekişerek telef oldu. Olay Bartın’ın Ulus ilçesine bağlı Kadıköy köyünde meydana geldi. Ormanlık alanda kaçak av yapan bir avcının ateş açarak yaraladığı karaca köpeklerin kovalaması sonucu köy merkezine ulaştı. Yarası nedeniyle yere yığılan karacayı gören vatandaşlar durumu Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Karacanın köylülerin gözü önünde can çekişerek telef olduğu görülürken Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede telef olan karacanın ikizlere gebe olduğu anlaşıldı. Telef olan karaca toprağa gömülürken kaçak avlanan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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