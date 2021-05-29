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29 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
- Gazzeli çocuklar savaşın izlerini oyunlarla silmeye çalışıyor

- Gazzeli çocuklar savaşın izlerini oyunlarla silmeye çalışıyor

etkinlikten detaylar

( GAZZE ) GAZZE

Psikoloji Çatışma İsrail Saldırı 


- İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarından olumsuz etkilenen Filistinli çocukların psikolojik yıkımdan korunabilmeleri amacıyla el-Zahra kentinde palyaçolu etkinlik düzenlendi.
İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes devam ederken, 11 gün süren çatışmalarda Gazze Şeridi'ndeki çocuklar, hayatını kaybedenlerin görüntüleri ve bombaların gürültüsü nedeniyle büyük korku yaşadı. Gazze Şeridi'nde yer alan el-Zahra kentinde belediye, el-Zahra Gençlik Forumu Vakfı ile birlikte İsrail'in saldırılarından sonra çocukların yaşadığı psikolojik krizin üstesinden gelebilmeleri için palyaçolu etkinlik düzenledi.
Şehir stadyumunda 3 saatten fazla süren etkinlikte yüzlerce Filistinli çocuk şarkılar eşliğinde dans ederken, palyaçolarla oyun oynadı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sonucu 66'sı çocuk, 39'u kadın ve 17'si yaşlı olmak üzere 254 Filistinli hayatını kaybederken, bin 948 kişi de yaralanmıştı.
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