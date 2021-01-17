Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
- Gazze Şeridi'nin en büyük camisini Osmanlı motifleri süslüyor

- Gazze Şeridi'nin en büyük camisini Osmanlı motifleri süslüyor

İHA Gazze muhabiri tarafından çekilen özel görüntü

( GAZZE ) GAZZE

Kütüphane Muhabir Mimari Arkeoloji İsrail 


- Filistin’de işgal altındaki Gazze Şeridi'nin en büyük camisi Büyük Ömer Camii’ni Osmanlı motifleri süslüyor. İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin merkezi Gazze kentinde Büyük Ömer Camii (Ulu Cami), Osmanlı motifleri ve Osmanlı mimarisinin özelliklerini taşıyor. Gazze Şeridi'nin en büyük ve en eski camisi olarak bilinen Büyük Ömer Camii, Filistinliler için özel bir önem taşıyor. Filistinliler Büyük Ömer Camii’ne sadece namazlarını kılmak için değil, Osmanlı eserlerini görmek için de geliyor. Cami hakkında bilgi veren tur rehberi Tarık Haniye, “Yaklaşık 300 yıl önce Osmanlı Gazze’deki Büyük Ömer Camii’nde bin 800 metrekarelik alanı inşa etmiş, caminin kütüphane ve abdesthanesi alana eklenmiş. Gazze Şeridi tarihi ve arkeolojik bakımdan büyük bir öneme sahiptir. Büyük Ömer Camii, Gazze Şeridi’ndeki en büyük camidir. Cami, Mescid-i Aksa’dan sonra bölgedeki ikinci en büyük cami olmasıyla biliniyor” dedi.
Osmanlı döneminde camiye eklenen alanlardan bir diğerinin de Kur'an öğrenme salonları olduğunu söyleyen Haniye, camideki mihrap ve kapıların, Osmanlı motiflerinin bugüne kadar korunduğunu ifade etti.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Kudüs’te protesto gösterisine İsrail polisinden müdahaleKudüs’te protesto gösterisine İsrail polisinden müdahale
İsrail Büyükelçiliği önünde hareketli anlarİsrail Büyükelçiliği önünde hareketli anlar
Kurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin AçıklamaKurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin Açıklama
İsrail Askerleri İle Filistinliler Arasında Gerginlik Çıktı! İsrail Askerleri İle Filistinliler Arasında Gerginlik Çıktı!
İsrail Askerlerinin Öldürdüğü Filistinli Gencin Cenaze Töreniİsrail Askerlerinin Öldürdüğü Filistinli Gencin Cenaze Töreni
İsrail-Gazze Sınırında Gerginlikİsrail-Gazze Sınırında Gerginlik
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı