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30 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
- Gazze Şeridi'ndeki Fransa’ya karşıtı protestolar devam ediyor

- Gazze Şeridi'ndeki Fransa’ya karşıtı protestolar devam ediyor

olay yeri

Protesto İslam Karikatür Allah Peygamber 

-Protestodan detay

( HAN YUNUS ) HAN YUNUS

- Filistin'in Gazze kentinde yüzlerce Filistinli, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un İslam karşıtı ifadeleri ve Hz. Muhammed’e (Sallallahü aleyhi ve sellem) hakaret içeren karikatürleri protesto etti. Filistin’in Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentinde Hz. Muhammed (Sallallahü aleyhi ve sellem)’e hakaret içeren karikatürleri protesto edildi. Hamas önderliğinde gerçekleştirilen protestoda yüzlerce Filistinli Cuma namazının ardından Han Yunus mahallesinden Han Yunus Belediye Meydanına kadar yürüdü. Hem halk hem de Filistinli siyasetçilerin katıldığı protestoda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un fotoğraflarına ateş verildi.
Protestocular, Fransız ürünlerine karşıt boykotunu devam edeceklerini vurguladı. Hamas Lideri Hamad Al Rakib,” Bugün hepimiz peygamberimiz Hz. Muhammed’e (Sallallahü aleyhi ve sellem) yapılan ırkçılığa reddetmek için sokaklara çıktık. Macron'un söylediği ifadeleriyle 2 milyar Müslümana meydan okudu. Bütün Müslüman ülkeleri artık sabit bir tutumda bulunmalı” Al Rakib, Filistin halkına seslenerek Fransız ürünleri kullanmamalarını istedi. Öte yandan 2 gün önce Gazze kentinde Fransız Kültür Merkezi önünde Filistinliler toplanmıştı. Halk,Hazreti Muhammed'i hedef alan karikatürleri ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un İslam karşıtı ifadelerini kınamak için gösteri düzenlemişti.
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