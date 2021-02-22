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22 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Gazze Şeridi’nde Covid-19’a karşı aşılamalar başladı

- Gazze Şeridi’nde Covid-19’a karşı aşılamalar başladı

Gazze'den detay

( GAZZE ) GAZZE

Lyon Sağlık Personeli Allah İsrail 


- İsrail’in işgali altındaki Gazze Şeridi'nde korona virüse karşı aşılama başladı.
Geçtiğimiz günlerde İsrail güçleri Gazze Şeridi’ne aşıların ulaşmasına izin vermemiş ancak, daha sonra Gazze Şeridi’ne geçişine izin verilmeyen 2 bin doz korona virüse karşı Rusya tarafından geliştirilen Sputnik V aşısı, Ramallah’tan Gazze Şeridi’ne ulaştırılmıştı. Aşıların gelmesiyle Gazze Şeridi'nde korona virüse karşı aşılama kampanyası bugün başladı.
Filistin Sağlık Bakanlığı girişimleriyle başlanan aşı kampanyasında sağlık personeli, yaşlılar ve kronik hastalığı olanlara öncelik verildi.
Filistin Sağlık Bakanlığı Önleyici Tıp Müdürü Magdy Dahir, ilk korona aşıları yapılırken "Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) tavsiyelerine göre 18 yaşın üzerindeki herkesin aşı olması gerekiyor. Bu nedenle Gazze Şeridi’ndeki 1.2 milyon kişinin aşılanması gerekiyor" ifadelerini kullandı. Dahir, ilerleyen günlerde daha fazla aşı dozunun Gazze Şeridi’ne ulaşacağını da aktardı.
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