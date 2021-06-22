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22 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
GAZZE - Kudüs Seriyyeleri askeri geçit töreni düzenlendi

GAZZE - Kudüs Seriyyeleri askeri geçit töreni düzenlendi

- İslami Cihad Hareketi'nin silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri askerleri askeri geçit töreninden detaylar - Yüzlerce asker ve roketler taşıyan askeri araçların geçişinden detay görüntülerGAZZE - İslami Cihad Hareketi'nin silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri askerleri, İsrail'e karşı kazanılan zaferi kutlamak için Refah kentinde düzenlenen etkinlik kapsamında askeri geçit töreni gerçekleştirdi. Törene yüzü maskeli yüzlerce asker ve roketler taşıyan askeri araçlar katıldı.

İslam Askeri Araç İsrail 

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