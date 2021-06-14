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14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
GAZZE - Kudüs Latin Patriği Başpiskopos Pizzaballa, Gazze'yi ziyaret etti

GAZZE - Kudüs Latin Patriği Başpiskopos Pizzaballa, Gazze'yi ziyaret etti



: - Kudüs Latin Patriği Başpiskopos Pizzaballa'nın Özel Rahibeler Okulu'na gelişi - Kudüs Latin Patriği Başpiskopos Pizzaballa'nın Özel Rahibeler Okulu'nda incelemelerde bulunması - Kudüs Latin Patriği Başpiskopos Pizzaballa'nın açıklaması - Kudüs Latin Patriği Başpiskopos Pizzaballa için düzenlenen etkinlikten detaylar - Pizzaballa'nın Özel Rahibeler Okulu'nda incelemelerde bulunmasıGAZZE (AA) - Kudüs Latin Patriği Başpiskopos Pierbattista Pizzaballa, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda zarar gören Özel Rahibeler Okulu'nda incelemelerde bulundu.Başpiskopos Pizzaballa, burada yaptığı açıklamada, "Bu seferki savaş çok zordu. Maalesef elimizde savaşı durduracak güç yok." dedi.
Pizzaballa, "Burası okul, burada bombalarımız yok. Burası nasıl konuşacağımızı, nasıl yazacağımızı, nasıl düşüneceğimizi öğrendiğimiz yer. Kimse eğitimimize engel olamaz. Burası dik durduğumuz yer." ifadelerini kullandı.Başpiskopos, her şeye rağmen okulu onararak yeni eğitim öğretim yılında tekrar açacaklarını dile getirdi.Özel Rahibeler Okulu, İsrail'in 11 - 21 Mayıs tarihlerinde Gazze 'ye düzenlediği saldırılarda bulunduğu caddenin bombalanması sonucu hasar görmüştü.İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta sona ermişti.İsrail'in Gazze 'ye düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli hayatını kaybetmiş, 1948 kişi yaralanmış, binlerce bina tamamen yıkılmış ya da kullanılamaz hale gelmişti.

Eğitim Öğretim Yılı İsrail Saldırı 

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