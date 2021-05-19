GAZZE - Kassam Tugayları, İsrail'in güneyindeki 6 askeri hava üssünü hedef aldıklarını duyurdu
- İzzeddin el - Kassam Tugaylarının İsrail'in güneyindeki askeri hava üssüne roket atışlarından detaylarGAZZE (AA) - Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el - Kassam Tugayları, İsrail'in güneyindeki 6 askeri hava üssüne roket atışlarında bulunduklarını açıkladı. İzzeddin el - Kassam Tugaylarının paylaştığı videoda askeri üssün olduğu bölgeye roket atışı yapıldığı görülüyor.
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