GAZZE - Kassam Tugayları, Gazze'de askeri geçit töreni düzenlendi
- İzzeddin el - Kassam Tugaylarının askeri geçit töreninden detay görüntülerGAZZE - Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el - Kassam Tugayları, Gazze'nin Han Yunus kentinde askeri geçit töreni düzenlendi. Füzeler, roketler, askeri araçlar ve diğer ağır silahlarla kentin caddelerini turlayan Kassam Tugayları, gövde gösterisi yaptı.
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