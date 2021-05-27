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27 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
GAZZE - Kassam Tugayları, Gazze'de askeri geçit töreni düzenlendi

GAZZE - Kassam Tugayları, Gazze'de askeri geçit töreni düzenlendi

- İzzeddin el - Kassam Tugaylarının askeri geçit töreninden detay görüntülerGAZZE - Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el - Kassam Tugayları, Gazze'nin Han Yunus kentinde askeri geçit töreni düzenlendi.
Füzeler, roketler, askeri araçlar ve diğer ağır silahlarla kentin caddelerini turlayan Kassam Tugayları, gövde gösterisi yaptı.

Assam Askeri Araç 

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