GAZZE - İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'ne saldırı düzenledi
- Hava saldırısının ardından vurulan bölgeden ışık yükselmesi - Hava saldırısı sonrası duyulan seslerGAZZE (AA) - İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi'ne hava saldırısı gerçekleştirdi.AA muhabirinin aktardığı bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Gazze 'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde bir hedefi bombaladı.İsrail'in vurduğu hedefle ilgili henüz bilgi edinilemedi. Gazze 'deki Filistin Sağlık Bakanlığı şimdiye kadar saldırı sonucu bir kayıp yaşanıp yaşanmadığına dair açıklama yapmadı.
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