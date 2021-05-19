GAZZE - İsrail savaş uçakları, Gazze'nin güneyindeki bir evi bombaladı
- Hava saldırısından detaylar - Etrafa sıçrayan taş parçalarından detaylarGAZZE (AA) - İsrail savaş uçaklarının, Gazze kentindeki Tel el - Heva Mahallesinde bulunan bir eve hava saldırısı düzenledi. İsrail'in hava saldırısını görüntülemeye çalışan AA kameramanı Dahlan ayağından yaralandı.Görev başında olduğu sırada düzenlenen saldırıda yaralanan Dahlan, Şifa Hastanesi'ne kaldırıldı.Dahlan'ın durumuna ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.İsrail, 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor.
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