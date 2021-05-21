GAZZE - İsrail saldırısında ağır yaralanan küçük Sare'nin annesi kızının tedavisi için yardım bekliyor
: - Hastane binası - İsrail saldırısında ağır yaralanan küçük Sare'nin hastane yatağındaki görüntüleri - İsrail saldırısında ağır yaralanan küçük Sare'nin annesi Lina Metrabi ile röportajİsrail saldırısında ağır yaralanan küçük Sare'nin annesi kızının tedavisi için yardım bekliyor - Anne Lina Metrabi: - "İftar hazırlıyordum. İsrail saldırısıyla evimizin bir kısmı çöktü. Bedenimin üstünden moloz parçalarını attım ve Sare'nin 'anne' diye bağırdığı yöne doğru gittim. Hemen üstüne düşen moloz ve şarapnelleri temizledim ama çok kan kaybediyordu. Onu kucakladığım gibi çevredeki ambulansa ve ilkyardım ekiplerine teslim ettim" - "Kızım tehlikeli derecede omuriliğinden yaralandı ve başına şarapnel parçası isabet etti. Sare'nin tedavisi için Gazze dışındaki hastanelere götürülmesini istiyorum"GAZZE (AA) - MUHAMMED MACİD - Filistinli anne Lina Metrabi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği kanlı saldırılarının hedefi olan 4 yaşındaki kızı Sare'nin tedavi edilmesi için yardım eli uzatılmasını istiyor.İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırılarının birinde Sare ağır şekilde yaralandı ve hareket etme kabiliyetini kaybetti.Anne, oyuncağını kucaklayan kızına her baktığında, başına gelenler yüzünden gözyaşlarına boğuluyor. Gazze 'deki Şifa Hastanesi'nde yatan küçük Sare'nin birkaç gün önce tek istediği, annesinin Ramazan Bayramı için alacağı kıyafetleri giyip diğer çocuklar gibi mutlu olmaktı.
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