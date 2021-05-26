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26 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Gazze, İsrail saldırılarının izlerini silmeye çalışıyor

- Gazze, İsrail saldırılarının izlerini silmeye çalışıyor

Molozların kaldırma görüntüsü

( GAZZE ) GAZZE

İsrail Saldırı 


- Gazze’de İsrail saldırılarının ardından başlayan bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Gazze Şeridi’ne yönelik 11 gün süren İsrail saldırıları, 21 Mayıs’ta İsrail ve Hamas arasında varılan ateşkesin ardından durmuştu. Ateşkesin ilan edilmesinin ardından, Gazze Belediyesi, Filistinlilerin normal hayatını dönebilmeleri için tamir ve temizleme çalışmaları başlattı. İsrail saldırılarının son bulmasının üzerinden 6 gün geçmesine rağmen bölgedeki enkazın temizlenmesi çalışmaları sürüyor. Gazze Belediyesi, Gazze Şeridi’nin farklı mahallelerde molozları kaldırırken elektrik ve su tesislere gerekli onarım ve bakım işlemleri gerçekleştiriyor. Gazze Belediye Başkanı Yahya El-Sarraj, “İsrail’in zarar verdiği altyapının yeniden inşa edilmesi için uzun süre gerekecek. Saldırın, Gazze Şehri'nde yaklaşık 130 bin metrekarelik yola zarar verdi. Saldırıların durduğu an tamir planları başlattık. Tamir çalışmalarımızın süresi Filistin’e yapılan bağış ve fonlara bağlı” ifadelerini kullandı. Öte yandan, Gazze Elektrik Dağıtım Şirketi, İsrail saldırılarında kentteki elektrik altyapısının hasar gördüğünü açıklarken bölgenin elektriksiz kalabileceği uyarısını yapmıştı.
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