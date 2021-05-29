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29 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
GAZZE - İsrail saldırılarından sanat da 'nasibini aldı'

GAZZE - İsrail saldırılarından sanat da 'nasibini aldı'

GAZZE - İsrail saldırılarından sanat da "nasibini aldı" - Bombardıman nedeniyle yıkılan sanat merkezinden detaylar - Yıkılmış binadan detay görüntüler - Sanatçı İsa Hatib ile röportaj Gazze 'de İsrail saldırılarından sanat da "nasibini aldı"GAZZE (AA) - Gazze Şeridi'nde sanatçı İsa Hatib, sahibi olduğu Tiyatro ve Televizyon Sanatları Merkezi'nin 11 gün süren İsrail saldırılarında yaşadığı tahribat karşısında "sanatın dahi İsrail saldırılarından kurtulamadığını" söyledi.

Sanat merkezinde bombardımandan geriye kalan birkaç parça kuklayı göstererek AA muhabirine konuşan Hatib, "işgal kuvvetleri (İsrail) Gazze 'de her şeyi ihlal etti. Kültür, sanat ve basın ofislerini dahi bombalayıp yıktı." ifadelerini kullandı."Sanat dahi İsrail saldırısından kurtulamadı" diyerek üzüntüsünü aktaran Hatib, İsrail'in saldırıda sınır tanımadığına işaret etti. - İsrail sanatın değil, yıkım ve çocuk öldürmenin dilinden anlıyor"İşgal güçleri sanatın dilinden anlamıyor, yıkım, tahrip ve çocukları öldürmenin dilinden anlıyor" diyen Hatib, beraberinde çalışan 30 gencin hayallerinin de İsrail saldırısıyla yok olduğunu, sanat merkezinin yıkılmasıyla sanatçı gençlerin işsiz kaldığını aktardı.Hatib, sanat merkezinde tiyatro, çocuklar için kukla oyunları sahnelendiğini ayrıca televizyonlara dizi ve eğlence programları çekildiğini belirterek, Gazze Şeridi'ndeki insanların yeniden gülümsemesi için elinden gelen bütün gayreti göstereceğini kaydetti.
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.İsrail'in Gazze 'ye düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli hayatını kaybetmiş, 1948 kişi de yaralanmıştı.

Televizyon Muhabir İsrail İşgal Saldırı 

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