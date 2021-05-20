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20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
GAZZE - İsrail saldırılarından korunmak için okula sığınan kadın doğum yaptı

GAZZE - İsrail saldırılarından korunmak için okula sığınan kadın doğum yaptı



: - Yeni dünyaya gelen bebekten detaylar - Ailenin sevin çığlıklarından detaylar - Bebeğin büyükannesi Ümmü Adham ile röportaj - Bebekten detaylarGAZZE (AA) - İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda evlerinden olan Filistinliler, Gazze kentinde Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na ait (UNRWA) bir okula sığındı. Savaş sırasında evini kaybeden Filistinli bir kadın, bebeğini okulda dünyaya getirdi.

Bebek İsrail Saldırı 

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