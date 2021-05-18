GAZZE - İsrail'in saldırısı sonucu 6 katlı bir bina yıkıldı
: - Kahil isimli binanın vurulması ve dumanların yükselmesiGAZZE (AA) - İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki 6 katlı bir binayı hava saldırısıyla vurdu. İsrail savaş uçakları tarafından birkaç roketle vurulan Gazze kentinin batısındaki Cemal Abdunnasır caddesine bakan Kahil isimli 6 katlı apartman tamamen yıkıldı.
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