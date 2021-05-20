GAZZE - İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları (2)
: - Bombardıman sonrası zarar gören binadan detaylar - İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları - Zarar gören araçlar ve çevredeki binalardan detaylarGAZZE - İsrail'in abluka altında tuttuğu Gazze 'ye düzenlediği saldırılar bugün de devam etti. Düzenlenen saldırı sonucu, Gazze merkezindeki bazı binalar ağır hasar gördü.
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