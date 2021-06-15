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15 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
GAZZE - İsrail Filistinlileri mezarlarında bile rahat bırakmadı

GAZZE - İsrail Filistinlileri mezarlarında bile rahat bırakmadı



GÖRÜMTÜ DÖKÜMÜ: - İsrail saldırısında hedef alınan kabristandan detay - Mezarlık içinde açılan çukurdan detaylar - Şucaiyye Mahallesi'nde hedef alınan Tuveynisi Kabristanı Bekçisi Halid Nasrallah ile röportaj - İsrail saldırısında hedef alınan kabristandan detayGAZZE (AA) - ÖMER ŞEGELİH - İsrail, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda sivil yerleşim alanlarının yanı sıra kabristanları da hedef aldı.İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta sona erdi.11 gün süren saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli hayatını kaybetti, 1948 kişi yaralandı, binlerce bina tamamen yıkıldı ya da kullanılamaz hale geldi. Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde çoğunlukla sivil yerleşim yerleri ve yüksek katlı binaları hedef alan İsrail savaş uçakları, bunlarla yetinmeyip mezarlıkları da bombaladı.Saldırılarda bazı kabirler yıkılıp, bazı naaşlar kaybolurken, bazı mezarlıklarda da büyük çukurlar oluştu.Hava saldırılarının bitmesinin ardından bombalanan yerlerde yakınları defnedilenler, kabristanlara koşarak zarar gören mezarları onarmaya çalıştı. Etrafa saçılan naaşları alıp başka yerlere defnedenler de oldu.

Kabristan Allah İsrail Saldırı 

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