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GAZZE - İHH, Gazze Şeridi'ndeki 6 bin 500 aileye kurban eti dağıttı
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22 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
GAZZE - İHH, Gazze Şeridi'ndeki 6 bin 500 aileye kurban eti dağıttı

GAZZE - İHH, Gazze Şeridi'ndeki 6 bin 500 aileye kurban eti dağıttı

- Kesimhaneden detaylar - İHH İnsani Yardım Vakfı Gazze Ofisi'nin medya sorumlusu Muhammed eş - Şurefa ile röportaj - Kurban etinin yoksul ailelere dağıtılmasıİHH, Gazze Şeridi'ndeki 6 bin 500 aileye kurban eti dağıttıGAZZE (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde 6 bin 500 yoksul aileye kurban eti dağıttı.
İHH İnsani Yardım Vakfı Gazze Ofisi'nin medya sorumlusu Muhammed eş - Şurefa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde 50 büyükbaş kurban kestiklerini söyledi.

Kesilen 50 büyükbaş kurbanın, Gazze 'deki 6 bin 500 yoksul aileye dağıtıldığını belirten Şurefa, yardımların, Gazze 'ye yapılan bağışlar sayesinde gerçekleştirildiğini ifade etti.
Şurefa, ilerleyen günlerde Gazze 'deki yoksul ve yetimlere daha fazla yardım etmek için çalışmalarda bulunulacağını sözlerine ekledi.İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.

Lyon Muhabir Altın İsrail 

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