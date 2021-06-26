GAZZE - Hamas'ın yaz kampı

- Filistinli gençlerin çeşitli gösterilerle hünerlerini sergilemesi - İzzeddin el Kassam Tugayları'nın sözcüsü Ebu Bilal'in basın açıklamasıGAZZE - Gazze 'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el Kassam Tugayları'nın düzenlediği yaz kampında askeri eğitim gören Filistinli gençler zorlu eğitim şartlarından geçiyor. Yaz kampına katılan Filistinliler, çeşitli gösterilerle hünerlerini sergiledi.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım