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26 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
GAZZE - Hamas'ın yaz kampı

GAZZE - Hamas'ın yaz kampı

- Filistinli gençlerin çeşitli gösterilerle hünerlerini sergilemesi - İzzeddin el Kassam Tugayları'nın sözcüsü Ebu Bilal'in basın açıklamasıGAZZE - Gazze 'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el Kassam Tugayları'nın düzenlediği yaz kampında askeri eğitim gören Filistinli gençler zorlu eğitim şartlarından geçiyor. Yaz kampına katılan Filistinliler, çeşitli gösterilerle hünerlerini sergiledi.

Assam Basın Açıklaması Askeri Eğitim Asker 

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